Hegemonyacı zihniyetin değil samimiyetin timsalisiniz

CİBUTİ'DEKİ

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan günü birlik Katar ziyareti kapsamında Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na da gitti. Erdoğan, üsdeki askerlere hitap ettiği konuşmasında önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Katar'la askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki ortak projelerimiz ikili münasebetlerimizin omurgasını teşkil ediyor. Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Sizler bu alandaki çok yönlü işbirliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız.Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında işbirliğinin çeşitlendirilmesi, tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Gerilimlerin arttığı bir dönemde, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak maksadıyla Katar'dasınız. 2015 yılından beri müştereken icra ettiğiniz eğitim ve tatbikatlarda Katar Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılarda bulundunuz. Varlığınızla körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı olduğunuz. Duruşunuzla, Katar halkının gönüllerinde taht kurdunuz. Türkiye'deki 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir.Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsali. Muadilleri gibi çıkar temelli hegemonyacı bir zihniyetin ürünü asla değil. Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemeyenlerdir. Bizler tarihimizin hiçbir döneminde dostlarımızı tehditler ve tehlikeler karşısında yalnız bırakmadık, bırakmayız. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun tüm Orta Doğu'nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı. Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite Beşinci Toplantısı sonunda ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Türkiye ve Katar'ın Suriye'deki terörün sonlandırılması, Orta Doğu'da barışın tesisi, Kıbrıs ve Filistin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak kararları yer aldı.Başkan Erdoğan'ı Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al Attiyah ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Beşinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ile Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında, Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleşti.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda Türkiye ile Katar arasında sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında 7 dev anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında Türkiye Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında "Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine İlişkin Değişiklik Anlaşması", "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İ daresi Arasında Mutabakat Zaptı, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı" dikkat çekiyor. Anlaşmalar için yapılan imza töreninde Erdoğan'a Katar ziyaretinde eşlik eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.BAŞKAN Erdoğan körfez bölgesinde iki buçuk yıldır devam eden krizin bir an önce çözülmesini temenni ettiğini söyleyerek "Komutanlığımızın daimi konuşlanacağı yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah 'Halid bin Velid' adıyla orası anılacak. Hayırlı olsun" diyerek yeni kışlanın ismini de açıkladı.BAŞKAN Erdoğan'ın 2015'te Cibuti ziyareti sırasında ülkenin lideri İsmail Ömer Gulle'nin, "Burada Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görmek istiyorum" sözleri üzerine inşa edilen Cibuti 2. Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi'nin resmi açılışı bu ay sonu yapılacak.