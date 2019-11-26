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merkezli 9 ilde operasyonu: 15 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu ve 'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 26.11.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:21
İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu ve ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 27 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

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İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı
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