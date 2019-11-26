İşte Muharrem İnce'nin ‘teknede tatil yapan çete’ sözleriyle bahsettiği o tatil pozu

İddialara göre Tuncay Özkan, haziran ayında üç aylığına kiralanan ve kendisine tahsis edilen Marmaris'teki villada sezon boyunca defalarca konakladı. Özkan, bu dönem içerisinde, grup başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda partili kurmayıyla bir araya geldi.

KONGRE SÜRECİ PLANLANDI



Akşam'ın haberine göre 24 Temmuz'da da bir işadamının Engin Özkoç'a tahsis ettiği yat, Selimiye'ye demir attı. Burada da İnce'nin bahsettiği tekne buluşması gerçekleşti. Buluşmalarda, CHP'nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti. 'Tatil' buluşmalarına katıldığı iddia edilen Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Marmaris'teki etkinliklere de katıldı.

Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Marmaris'in bir önceki dönem Belediye Başkanı Ali Acar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday gösterilmeyişini "Birtakım çıkar çeteleri listelerde oynama yaptı" diye tepki göstermişti. Ali Acar, CHP'den aday gösterilmesini engelleyenler arasında Tuncay Özkan'ın olduğunu söylemişti.





BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFI UNUTTULAR



Tuncay Özkan "Ne Çeşme'de bir görüşme ne de böyle bir tatil gerçekleşmiştir. Bu tetikçilerin uydurmasıdır" dedi. Özkoç da yaptığı açıklamada "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi. Bülent Kuşoğlu ise geçen sene hiç tatile gitmedim" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce'nin bahsettiği aynı teknede tatil yapan kumpasçı CHP'li çetede kimler var?

ÖZTRAK'TAN TATİL AÇIKLAMASI: ZAN ALTINDA KALANLAR CEVAP VERECEK



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Öztrak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu isimleriyle ilgili, "Zan altındaki arkadaşlar açıklama yapacak" dedi.