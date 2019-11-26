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‘Kadına şiddet insanlığa karşı işlenen en büyük suç

Giriş Tarihi: 26.11.2019
‘Kadına şiddet insanlığa karşı işlenen en büyük suç
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadına şiddetin insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olduğunu söyledi. Erdoğan paylaşımında, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı. ANKARA
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‘Kadına şiddet insanlığa karşı işlenen en büyük suç
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