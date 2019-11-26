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’nun korku imparatorluğu

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Kılıçdaroğlu’nun korku imparatorluğu
24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur" diyen ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren partilileri ise bir bir ihraç etti.
ÖNDER SAV (Eski CHP Genel Sekreteri): 2010'da Deniz Baykal'a kaset kumpasında Kılıçdaroğlu'nu destekledi. "CHP kimsenin babasının malı değil" eleştirisi yapınca Genel Sekreterlikten alındı.
SÜHEYL BATUM (Eski CHP Genel Sekreteri): "Karşımızda Türkiye'nin batısı için başka, doğusu için başka ve gelişmelere göre politika üretmeye çalışan bir CHP var" sözleri üzerine 2014'te ihraç edildi.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü): Partinin HDP ve terör bağlantılarına dikkat çekince ihraç edildi.
ÖZTÜRK YILMAZ (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Türkçe ezan açıklamaları nedeniyle "Gruptan kesin çıkarma" cezası verildi.
YILMAZ ATEŞ (CHP Genel Başkan Yardımcısı): "Yönetim mücadeleyi göze alamadı, terör örgütüne (FETÖ) teslim oldu" deyince ihraç edildi.
AYLİN NAZLIAKA(Ankara Eski Milletvekili): Bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiğini söyledi. 2014'te ihraç edildi. 15 Eylül'de partiye döndü.
FİKRİ SAĞLAR (Eski Kültür Bakanı ve Parti Meclisi Üyesi): Kılıçdaroğlu için PM'de karar alınmasına izin vermiyor" deyince kınama cezası verildi.
GÜRSEL EROL (Elazığ Milletvekili): 25 ilden vekil çıkarılamayınca CHP liderinin istifasını istedi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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Kılıçdaroğlu’nun korku imparatorluğu
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