Kılıçdaroğlu’nun korku imparatorluğu

BUGÜN NELER OLDU

24Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur" diyen ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren partilileri ise bir bir ihraç etti.2010'da Deniz Baykal'a kaset kumpasında Kılıçdaroğlu'nu destekledi. "CHP kimsenin babasının malı değil" eleştirisi yapınca Genel Sekreterlikten alındı."Karşımızda Türkiye'ninbatısı için başka, doğusu için başka ve gelişmeleregöre politika üretmeye çalışan bir CHPvar" sözleri üzerine 2014'te ihraç edildi.Partinin HDP ve terör bağlantılarına dikkatçekince ihraç edildi.Türkçe ezan açıklamalarınedeniyle "Gruptan kesin çıkarma"cezası verildi."Yönetim mücadeleyi gözealamadı, terör örgütüne (FETÖ) teslimoldu" deyince ihraç edildi.Bir milletvekilininodasındaki Atatürk resmini indirdiğinisöyledi. 2014'te ihraç edildi. 15Eylül'de partiye döndü.Kılıçdaroğlu için PM'de karar alınmasınaizin vermiyor" deyincekınama cezası verildi.25 ildenvekil çıkarılamayıncaCHP liderininistifasınıistedi. Kesinihraç talebiyledisiplinesevkedildi.