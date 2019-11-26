Kılıçdaroğlu’nun korku imparatorluğu

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Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur" diyen ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren partilileri ise bir bir ihraç etti.
ÖNDER SAV (Eski CHP Genel Sekreteri):
2010'da Deniz Baykal'a kaset kumpasında Kılıçdaroğlu'nu destekledi. "CHP kimsenin babasının malı değil" eleştirisi yapınca Genel Sekreterlikten alındı.
SÜHEYL BATUM (Eski CHP Genel Sekreteri):
"Karşımızda Türkiye'nin
batısı için başka, doğusu için başka ve gelişmelere
göre politika üretmeye çalışan bir CHP
var" sözleri üzerine 2014'te ihraç edildi.
BİRGÜL AYMAN GÜLER (CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü):
Partinin HDP ve terör bağlantılarına dikkat
çekince ihraç edildi.
ÖZTÜRK YILMAZ (CHP Genel Başkan Yardımcısı):
Türkçe ezan açıklamaları
nedeniyle "Gruptan kesin çıkarma"
cezası verildi.
YILMAZ ATEŞ (CHP Genel Başkan Yardımcısı):
"Yönetim mücadeleyi göze
alamadı, terör örgütüne (FETÖ) teslim
oldu" deyince ihraç edildi.
AYLİN NAZLIAKA(Ankara Eski Milletvekili):
Bir milletvekilinin
odasındaki Atatürk resmini indirdiğini
söyledi. 2014'te ihraç edildi. 15
Eylül'de partiye döndü.
FİKRİ SAĞLAR (Eski Kültür Bakanı ve Parti Meclisi Üyesi):
Kılıçdaroğlu için PM'de karar alınmasına
izin vermiyor" deyince
kınama cezası verildi.
GÜRSEL EROL (Elazığ Milletvekili):
25 ilden
vekil çıkarılamayınca
CHP liderinin
istifasını
istedi. Kesin
ihraç talebiyle
disipline
sevk
edildi.