Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kocaeli'de HDP teşkilatlarına terör operasyonu: 21 gözaltı

'de teşkilatlarına terör operasyonu: 21 gözaltı

’de teşkilatlarına sabah erken saatlerinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda terör propagandası yaptığı iddia edilen ve aralarında ilçe yöneticilerinin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.11.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 12:22
Kocaeli'de HDP teşkilatlarına terör operasyonu: 21 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör propagandası yaptığı iddia edilen şahısların yakalanması için HDP ilçe teşkilatlarına operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Gebze, Darıca ve Dilovası'nda yapılan operasyonlarda HDP Gebze Eş Başkanları Ebubekir Ç., Meryem U. eski yönetici Damla B.'nin de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Teşkilatlarda ve şahısların evlerinde arama yapan polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Terör propagandası yapmaktan gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yılmaz Özdil CHP'de yaşananları ensest ilişkiye benzetti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de HDP teşkilatlarına terör operasyonu: 21 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN