Pençe’de bilanço açıklandı: 166 terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Açıklamaya göre Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Harekat bölgesinin dışından zaman zaman teröristler tarafından tacizler, saldırılar ve sızmalar devam ederken "Bunlara meşru müdafaa kapsamında cevap veriyoruz" denildi. Diğer taraftan Pençe Hareğkatı kapsamında da şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 163'e ulaştığı bilgisi verildi. Öte yandan dün de Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi. ANKARA