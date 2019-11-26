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'de, 'lı teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi

'in ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.11.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 17:31

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari'ye bağlı Doğanca ve Akmeşe kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; 480 kalaşnikof mühimmatı, 300 pil, 250 kitap, termal alüminyum insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlem almak için kullanılan battaniye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

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Pervari'de, PKK'lı teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi
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