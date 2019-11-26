Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğanca köyünün kuzeyi Akmeşe bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, iki sığınakta 480 kalaşnikof mühimmatı, 300 pil, 250 örgütsel doküman kitap, ajanda, örgütsel resim, 150 adet cd, 10 battaniye, 4 jelikan bidon, İHA'lara karşı kullanılmak üzere alüminyum battaniye, 200 metrelik 4 branda, iki mont, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.