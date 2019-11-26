Şırnak’ta 2 ton patlayıcı ele geçirildi

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Yurt içinde iç güvenlik ve Kıran operasyonları ile kış üslenmesini gerçekleştiremeyen terör örgütü PKK'ya bir darbe de Şırnak'ta vuruldu. İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı'nda geçen hafta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 ton patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada öldürülen teröristlerin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük kanlı eyleminin hazırlığında olduğu belirtilerek, "Bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD Doları ele geçirildi" denildi.