Türkiye kadına şiddete karşı kenetlendi

BUGÜN NELER OLDU

Sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin, kadına yönelik şiddetin son bulması için ilan edilen '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla tüm yurtta çeşitli yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi. İstanbul'da AK Partili kadınlar, Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Ellerinde turuncu balonlarla bir araya gelen kadınlar kadına şiddete karşı ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bıraktı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, kadına şiddete turuncu çizgi çektiklerini söyledi. Erzurum'da, Yakutiye Kent Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı pankartlarla yürüdü. Sivas'ta kadına şiddetin tuvallere yansıtıldığı 25 resmin yer aldığı sergi açıldı. Adıyaman'ın Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Nemrut Dağı zirvesinde 'Kadına şiddete hayır' mesajı verdi. Trabzon'da ise kadınlar keşan ve mor balon asarak sloganlar eşliğinde direksiyona geçti. Kadın trafik polislerinin de eşlik ettiği kadınlar bir süre şehirde tur attı. Tokat'ta, kadına şiddete dikkat çekmek için yazılar hazırlayan Akdeğirmen Mahallesi esnafı, kağıtları dükkanlarının camlarına astı.