Van’da PKK’ya operasyon: 20 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik; bugün Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.