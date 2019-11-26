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’da ’ya operasyon: 20 gözaltı

’da terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:40
Van’da PKK’ya operasyon: 20 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik; bugün Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.

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Van’da PKK’ya operasyon: 20 gözaltı
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