Adaletten kaçan suçlulara dev operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik olarak operasyon düzenlendi.

Van Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması / Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçlarından 18 Yıl 9 Ay hapis cezasına çarptırılan R.Ş., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama / Suç Eşyasının Satın Alınması" suçlarından 8 Yıl 4 Ay hapis, 133.320,00 TL adli para cezasına çarptırılan İ.D., "Terör Örgütü İsimlerini Kullanarak Tehdit / Hırsızlık" suçlarından 7 Yıl 1Ay hapis cezasına çarptırılan R.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis, 1.000 TL adli para cezasına çarptırılan M.G., "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 3 Yıl 4 Ay hapis alan E.S., "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Neden Olma" suçundan A.E., 'Hırsızlık' suçundan V.G., 'Tehdit' suçundan S.B., "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması / Hırsızlık" suçlarından 9 Yıl 8 Ay hapis alan A.T., "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması / Yaralama" suçlarından 4 Yıl 2 Ay hapis cezası alan D.T., 'Hırsızlık' suçundan İ.K. ve 'Nitelikli Yağma' suçundan S.M. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan 12 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.