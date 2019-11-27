Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

merkezli 3 ilde operasyonu: 23 gözaltı kararı

merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 08:23
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana, İstanbul ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

Adana'da şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN