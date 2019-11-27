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'da terör operasyonu: 12 gözaltı

'da, terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 19:06
Ağrı'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli ile örgüte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince kent merkezi, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ağrı'da terör operasyonu: 12 gözaltı
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