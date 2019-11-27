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Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir daha

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir daha meydana geldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 18:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 18:26
Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.

Dünkü depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç'ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.

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Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha
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