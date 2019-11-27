Bartholomeos'un evine giren şüpheliler Kartal'da suçüstü yakalandı

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Evine Giren Hırsızlar Yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1'i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir.

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'UN EVİNE HIRSIZ GİRDİ!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti."