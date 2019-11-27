Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bartholomeos'un evine giren şüpheliler Kartal'da suçüstü yakalandı

'un evine giren şüpheliler 'da suçüstü yakalandı

Fener Rum Patriği 'un evine giren şüpheliler, Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 23:18
Bartholomeos'un evine giren şüpheliler Kartal'da suçüstü yakalandı

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Evine Giren Hırsızlar Yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1'i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir.

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'UN EVİNE HIRSIZ GİRDİ!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartholomeos'un evine giren şüpheliler Kartal'da suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN