Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geniş örgütlenme ve faaliyet alanı ile kendi alanında sayılı kuruluşları arasında yer alan MÜSİAD camiasını ekonomimize katkı sağladığı için şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum.

Küresel ağlar ile ülkemizin kaynaklarını bir araya getiren çalışma modellerinin başarılı olacağını temenni ediyorum. Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım yurt dışında da çok geniş ticaret potansiyeli olan bir ülke.

Rahmetli Menderes ve Özal döneminde yaşanan kıpırdanmalar kayıplarımızı telafi etmeye yetmedi. Milli geliri 3500 doları ancak bulan ihracatı 36 milyar dolar olan eğitimden sağlığa yetersiz altyapıya ağır, yüksek ve aksak yol yürümeye çalışan bir ülkeydi.

TÜRKİYE'YE KELİMENİN TAM ANLAMIYLA ÇAĞ ATLATTIK

Cuntaların ağırlığı altında iki büklüm haldeydi. Karşımızdaki manzaranın ağırlığı bizi ürkütmedi. Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık. Ülkemizi çok daha ileriye taşıdık.

MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TAHKİM EDEREK DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRDİK

Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Attığımız her adımda önümüze engeller çıkıt, girdiğimiz her yolda tuzaklarla karşılaştık.

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