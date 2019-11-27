Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu! Aralarında 2 eski milletvekili var

Başkentte terör örgütü / operasyonu! Aralarında 2 eski milletvekili var

Cumhuriyet Başsavcılığınca, / talimatıyla "çukur olayları"na katıldığı belirtilen ikisi eski milletvekili 13 şüpheli ile başka soruşturma kapsamındaki 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:31
Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu! Aralarında 2 eski milletvekili var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK talimatıyla "çukur olayları" eylemine katıldığı belirtilen ikisi eski milletvekili 13 şüpheli ile başka soruşturma kapsamındaki 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın "çukur olayları" sırasında "ANF" isimli medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimatla 8 Şubat 2016'da örgüt lehine yapılan eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli çeşitli illerde 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendiği, 9 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

O İSİMLER DE VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Behçet Yıldırım'ın gözaltına alındığı Mizgin Irgat'ın ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Öte yandan PKK/KCK'ya yönelik başka bir soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Bakanlık açıkladı! Evlerine güvenli olarak dönüyorlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu! Aralarında 2 eski milletvekili var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN