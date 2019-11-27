Başörtüsüne saldırıya 12 yıl hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "Şüphelinin daha önceden hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan müştekilere karşı sırf dini inançları gereği giyindikleri başörtüsü nedeni ile isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiği, bu haliyle şüphelinin eylemlerinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçları kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır" denildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Semahat Yolcu hakkındaki iddianameyi kabul ederek dava açtı.

Karaköy saldırganından başörtülü kızlara şok sözler: İslam'ın köpekleri!

İddianameye göre, 15 Kasım günü saat 15.15 sıralarında Kemeraltı Caddesi'nde yürüyen Semahat Yolcu, karşı yönden Karaköy'e doğru yürüyen Feyza Y. ve Gamze İ.'ye doğru hamle yaptı. Önce müşteki Feyza Y. 'nin başörtüsünü açmaya çalışan Yolcu, sağ eliyle de omuzuna dokundu. Müştekilere yönelik hakaret ve küfür içeren sözler söyleyen Semahat Yolcu, birkaç adım uzaklaştıktan sonra müştekilere dönerek tehditlerini sürdürdü.

ŞOKA GİRDİM

Hürriyet'in haberine göre; Feyza Y. iddianamede yer alan ifadesinde yaşadıklarını, "Gamze İ. ile birlikte yürürken daha önce hiç görüp tanımadığım, kim olduğunu bilmediğim bir kadın başörtümü çekerek hakaret ve küfür içeren sözler söyledi. Bunun üzerine Gizem kadına 'Terbiyesiz' dedi. Ben de başörtümü düzelttim. Şoka girmiştim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Kadın birkaç adım sonra tehdit içeren sözler söyledi" diye anlattı.

KARAKÖY'E HİÇ GİTMEDİM

Suçlamaları kabul etmeyen Semahat Yolcu ise ifadesinde şunları söyledi: "Olayın olduğu saatlerde Meşrutiyet Caddesi'nde bir handaki ofisteydim. Görüntülerdeki kişi ben değilim. O gün Karaköy'e hiç gitmedim. Şikâyetçiler polisin benzetmesi nedeniyle etkilenerek beni teşhis etti."