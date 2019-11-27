Bozdoğan Füzesi 2020’de TSK envanterinde

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerinin seri üretimi için gün sayıyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz, Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık. Bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak. 2013'ten beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan Füzesi, test atışlarının da tamamlanmasının ardından 2020'de TSK'nın envanterine girecek. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz milli muharip uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Böylece kullandığımız hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak.