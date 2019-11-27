“Burada ölürsem Türk bayrağı ile şehitliğe defnetsinler”

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Dağa 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi, "PKK'dan korkmuyorum. Onlardan korksaydım buraya gelmezdim. Onlar benim iki yavrumu, güya benim için öldürmüşler, birisini dağa kaçırdılar, birisini de şehit ettiler. İçim yanıyor, her gün bir fırında ekmek nasıl pişiyorsa benim içim de öyle. Burada ölürsem, Türk bayrağı üstüme örtüp şehitliğe defnetsinler. Ben çocuğumu alana kadar buradan kalkmam" dedi. Cennet Kavaklı ise, 2015'te usta birliğine giderken teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı'ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.