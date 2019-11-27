Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı

'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı

'ın Belen ilçesinde 'a katılmak üzere Suriye'ye gittiği tespit edilen iki yabancı uyruklu gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:54

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Rus Dimitri M. (27) ile Özbek Ernest I'nın (26) örgüte katılmak için İstanbul'a geldiği, daha sonra otobüsle Hatay'a hareket ettikleri bilgisine ulaştı.

Belen ilçesinde otobüsü durduran polis, iki şüpheliyi yakaladı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, internet üzerinden tanışıp, İstanbul'da buluştuktan sonra DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmeyi planlandığı iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN