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sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

'te /PDY'ye yönelik davada eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:32
FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Muhittin Balaman ile avukatı katıldı.

Sanık Balaman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım, suçsuzum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "ByLock" kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Balaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası
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