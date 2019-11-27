MSB'den flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abday Hastanesinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekleriyle onarılarak yaraları sarmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor" denildi.

BUGÜN NELER OLDU