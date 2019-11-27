Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MSB'den flaş açıklama

MSB'den flaş açıklama

/’nin karargah haline getirdiği Hastanesi onarıldıktan sonra yaraları sarmaya devam ediyor”

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:54

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abday Hastanesinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet destekleriyle onarılarak yaraları sarmaya devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN