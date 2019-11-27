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MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz

: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 17:14
MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz

170 HAİN ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda bugüne kadar 170 teröristin etkisiz hale getilrildiği duyuruldu.

EYP TARAMA İŞLEMİ SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'ye ait mayın ve EYP arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Suriyeli çocukların oyun oynadıkları ve Türk askerleriyle birlikte bir köpeği sevdikleri anlara ait görüntüler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor" denildi.

MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz

HAKURK'TA YENİ OPERASYON

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Aktop, operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz
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