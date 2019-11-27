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servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yurt genelinde servislerine yönelik denetim yapıldı. 17 bin 763 aracın denetlendiği uygulamalarda, 277 sürücünün 'Okul Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen maddelere uymadığı tespit edilirken, 91 araç da trafikten men edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:56
Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi

Yurt genelinde, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin 25 Kasım'da sona ermesiyle polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne göre eksiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

17 bin 763 aracın denetlendiği uygulamalarda, 277 sürücünün 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen maddelere uymadığı tespit edilirken, 91 araç da trafikten men edildi. 1 sürücü belgesi, geçici olarak alınırken, polis ekiplerinin belirlediği 1343 trafik kuralı ihlali üzerine cezai işlem yapıldı.

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Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi
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