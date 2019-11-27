Orta oyununuz bitti milletten özür dileyin

BUGÜN NELER OLDU

Ortaya attıkları yalanlar ne kadar saçma olursa olsun CHP'nin halini göstermesi açısından ibret verici. Kılıçdaroğlu kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçtiği için orada kalmanın çarelerini benzer yöntemle arıyorOnurları varsa önce bizden, sonra da itham ettiklerinden özür dilerler.En başta da alavere dalavere siyasetiyle meşgul ettikleri millete özür borçları var. Allah kendi entrikalarında boğulan CHP afetinden ülkemizi korusunBaşkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın buradaki konuşmasının satırbaşları;Parlamentodaki 'had bildirme' ilkelliklerinin tartışması bitmeden milletimiz kendisini CHP merkezli bir kavganın içinde bulundu.Güya bir CHP'linin casus filmlerine taş çıkartacak bir senaryoyla Külliye'ye gelip gizlice bizimle görüşmüş. Külliye milletin evidir.Herkes gibi CHP'lilerin de buraya gelme hakkı vardır. Nitekim çeşitli vesilelerle CHP'lilerden de Külliye'ye gelenler olmuştur. 15 Temmuz'un ardından Bay Kemal de gelmiştir, bir anlık. Başka vesilelerle gelenler arasında da mutlaka CHP üyesi olanlar mevcuttur.Külliye şahsi malım değildir. bu milletin varlığı.Türkiye'nin tüm meselelerini, ülkenin ikinci büyük partisinin yöneticileriyle konuşmaktan kaçınmayız.Son günlerdeki tartışma bambaşka mecrada seyrediyor. Yaşananlar saçma ama CHP'nin halini göstermesi bakımından ibret verici olarak kısaca bir özetlemek istiyorum. Londra'da tedavi gördüğü anlaşılan, mesleki kariyeri örnek gösterilemeyecek bir gazeteci var. Bu kişi CHP Genel Başkanı'nın yeni amiral gemi olarak sıfatlandırdığı gazetede bir iddia ortaya attı. CHP plakası değiştirilmiş araçla bizimle görüşmüş ve farklı plakalı bir araçla çıkıp gitmiş. Güya bu görüşmede biz 'CHP Genel Başkanı olman gerekir' demişiz. Bu iddianın neresini düzeltelim bilemiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşmemiz olmadı.Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi.Külliye'ye giren araç da çıkan araç da bellidir. Ama herhalde bunlar kendi merkezleri gibi zannediyorlar burayı. Hiçbir CHP'liye genel başkan olması yönünde telkinde bulunmadım, çünkü sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz.Kendisi CHP'nin başına bir kaset kumpasıyla geldiği için orada kalmanın çarelerini de hep benzer yöntemlerle arıyor.Çünkü 'Bay Kemal' olmak böyle bir şeydir.Öyle ya yalanları yüzüne vurulduğunda sürekli 'yarabbi şükür' deyip işine bakacaksın ki devamı gelsin. CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne? Bu CHP Genel Merkezi'ni, CHP'ye oy verenleri ilgilendirir.Olmayan görüşmeyi ortaya atan gazeteciyi siciline bakarak mazur görebiliriz. Özür dilemiş, bizden de özür dilemiş, teşekkür ederiz.Peki bu iddianın üzerine "doğrudur" diyerek adeta tüy diken genel başkanı ne yapacağız?İddia öyle saçmaydı ki, ilk duyduğumda cevap vermedim. Meselenin dallanıp budaklanması üzerine, iddiayı yalanladım. Buna rağmen kendisi çıkıp delikanlıca 'hata ettim, özür dilerim' diyemedi.Şimdi yeni bir senaryo ortaya çıktı. Yatta bir aradaydılar. Şimdi yattakiler birbirini suçluyor. Hepsi ben yoktum diyor. Fakat bu iddiayı ortaya atan Sayın İnce de diyor ki: Onlar kendilerini gayet iyi bilir. CHP'nin siyaset üretme gücünün, kendi iç kavgalarında sergiledikleri şenlikten ibaret olduğunu tüm Türkiye bir kez daha gördü. Yalanla, iftirayla, içi boş ithamlarla ülkemizi meşgul ettikleri için milletimizden özür dilemeleri gerekir. CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti. CHP'liler kendi iç hesaplaşmalarını varsın gerçekleştirsinler.Parti sözcülerinin de tek mesleği var: Yalan. Milletin yakasından düşün.Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır. Kendilerince en güçlü oldukları zamanda düştükleri durum ortada.Bakalım yarın hangi senaryoyla karşımıza çıkacaklar? Bir kez daha Rabbim, ülkemizi ve milletimizi CHP afetinden muhafaza eylesin. Kendi entrikaları içinde boğulanların yolu açık olsun.