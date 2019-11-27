PKK/YPG’den sivil katliamı: 17 ölü

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG, yine sivilleri hedef aldı.Teröristler ilçenin batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Hain saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bebek katilleri bu defa Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi yaraladı" ifadelerine yer verildi.