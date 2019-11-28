‘Algı yapmayın teşekkür edin’

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti Belediyeciliği döneminde başlatılan ya da tamamlanan projeler üzerinden algı yaptığını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı meclis toplantısında konuşan Göksu, "Çekmeköy-Sultanbeyli Hattı bizim dönemimizde projesi yapılmış, ihalesi yapılmış, çalışması başlamış ve yüzde 10'a yakınına kadarı da bitirilmiş bir hat. Bu hatla ilgili finansal altyapılar, finansal kurgular, görüşmeler hepsi bizim dönemimizde yapılmış imza aşamasına gelmiş. Kalkıp da 'Efendim biz merkezi hükümetin kapısını çaldık alamadık şuraya gittik alamadık' gibi söylemleri doğru değil. Metroları yapan da finansmanı bulan da biziz. Geçmişi yok sayarak kendinize alan açmaya çalışmayın. Teşekkür edin ki İstanbullu da size teşekkür etsin" dedi.