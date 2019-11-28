Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu

Son dakika: 'da operasyonu

ekiplerince, terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:26
Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde bazı kişilerin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde il genelinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'unu yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

PKK'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN