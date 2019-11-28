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’den yoksula şantaj

Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'li 'nin skandal bir uygulamaya imza attığını söyledi. Şahin, AK Parti döneminde belediyeden sosyal yardım alanların, CHP'li Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından telefonla arandığını ve "Eğer AK Parti'den istifa ederseniz, yapılan sosyal yardım devam edecek" şeklinde şantaj yapıldığını açıkladı.

Fatma GÖKSU Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019
CHP’den yoksula şantaj

Vatandaşın tehdit edildiğini belirten Şahin, "Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar. AK Parti'den istifa ettikten sonra üye olmalarını istedikleri parti de ilçeden ilçeye değişiyor. Bazı ilçelerde CHP bazı ilçelerde de CHP'nin ittifak ortağı olduğu başka bir parti adres gösteriliyor" dedi. Şahin, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan, Ankaralılarla hesaplaşmaktan vazgeçmeli. CHP'li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli" diye konuştu.

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CHP’den yoksula şantaj
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