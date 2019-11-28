İşe iade kararı 1500 işçiyi umutlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

İBB'den haksız yere işten atılan iki çalışanın İş Mahkemesi kararıyla işe iade edilmesi aylardır belediyeyi protesto eden bin 500 işçiyi umutlandırdı. SABAH'a konuşan işçiler, "Haklılığımızı komisyondan sonra mahkeme de onayladı. İşe geri kabul için gün saymaya başladık" dedi.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi 23 Haziran'dan sonra işçi kıyımı yapmış ve sözleşmesi bitenlerin de dahil edilmesiyle tam 5 bin 831 emekçinin işine son vermişti.İşten çıkarıldıklarını SMS ile öğrenen işçilerin Saraçhane'de başlattığı protestoda 93'üncü gün geride kalırken, Medya A.Ş'de görev yaparken çıkarılan 50 işçiden Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe dönhüş kararı heyecana neden oldu.İşçilerden Hasan Çetin, "Biz de inanıyoruz ki, sayın başkan bir uzlaşma örneği göstererek bizi işlerimize geri döndürecek" dedi.