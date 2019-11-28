İSKİ’den suya yüzde 80 zam

BUGÜN NELER OLDU

İBB Meclisi'ne yarın gelecek İSKİ 2020 Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, konut tüketim tarifelerinde değişiklik yapılarak yüzde 80'lere varan zam yapıldığı anlaşıldı.2020 yılı bütçesi için hazırlanan kitapçıkta 2019 metre küp rakamları üzerinden oynama yapıldığı ortaya çıktı. Son günlerde vatandaşa gelen yüksek su faturaları sonrasında yapılan incelemelerde 2019'a kadar geçen süre içerisinde konutlarda metre küp fiyatı 4 TL olan 0-15 metre küp değerinin 0-10 metre küpe düşürüldüğü belirlendi. Bununla birlikte konutlarda birim fiyatı 4 TL olan 0-10 metre küp üstü kullanımlarda yüzde 80 gizli zamla her bir metreküp için 7.20 lira bedel hesaplamasının yapıldığı görüldü. Ayrıca konut 2. kademede de konut başına aylık 16 metreküpten fazla kullanımı içeren tarifenin de ortadan kaldırıldığı 11-20 metreküp arası olarak düzenlendiği belirlendi. Önceki tarifede 16 metreküp ve üzeri fiyatı 6 lira iken 20 metreküp esasına göre fiyat 10.80 lira olarak düzenlendi. Bahsedildiği gibi zam oranının yüzde 20 değil, gizlenerek yüzde 80'e vardığı görüldü.CHP'li İBB'nin teknik hesaplar üzerinden yaptığı gizli zammın fark edilmesi üzerine, sosyal medyada İSKİ zammına yönelik ifşa edici broşürler yayımlanmaya başlandı.