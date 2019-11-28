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'de operasyonu: 3 gözaltı

'de terör örgütü içinde faaliyet gösteren 3 yabancı uyruklu, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:02
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. Zanlıların yakalanması için 26 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı ve zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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