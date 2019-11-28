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projeyle geldi projeyle gideceği gözüküyor

Yeni partilerin kurulma aşamasında, yaşananların tesadüf olmadığını söyleyen : Projeyle gelen ’nun aynı şekilde gideceği gözüküyor

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Kılıçdaroğlu projeyle geldi projeyle gideceği gözüküyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçadroğlu'nun CHP'nin başına bir projeyle geldiğini ve başka bir projeyle de gideceğinin gözüktüğünü belirtti. Bahçeli, CHP Kumpası ve Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "Yeni partilerin kurulma aşamasında, siyasetteki arayışların hızlandığı bir dönemde yaşananların tesadüf olmadığı kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor. Beştepe'de görüşme yalanına Sayın Cumhurbaşkanı'nın alet edilmesi de ayıptır. Türkiye'de siyasi bir skandal varmış gibi dünyaya jurnallemek rezalettir. Kılıçdaroğlu kumpas arıyorsa aynanın karşısına geçip kendisine bakmalıdır. Kılıçdaroğlu'yla üvey kardeş bile değiliz. Çünkü terör örgütleriyle sırt sırta vermiş, PKK/YPG/ FETÖ'ye sesini çıkaramayan birisiyle nasıl kardeş olacağız?" dedi. ANKARA
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Kılıçdaroğlu projeyle geldi projeyle gideceği gözüküyor
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