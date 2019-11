Lafa gelince insan hakları diyen Batı Müslüman ve göçmenler taciz edilirken 3 maymunu oynuyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı'nın İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışı oturumunda konuştu. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasının satırbaşları;İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bilhassa Batı toplumlarında adeta bir veba gibi yayılıyor. Hemen her gün Müslümanlar'a ait ibadethaneleri, iş yerlerini, sokakta yürüyen Müslüman kadınları hedef alan nefret suçlarına şahit oluyoruz. "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi topraklarında Müslümanlar'ın ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyor. Peygamber'in şahsı manevi hissine yönelik hakaretler düşünce özgürlüğü parantezine alınıp kapatılmak isteniyor. Irkçı katliamlar dönerci cinayetleri gibi lakayt ifadelerle önemsiz hale getiriliyor.İslam coğrafyasına bakıldığında çoğunlukla dram, acı ve kavga görülüyor. Suni gündemlerle enerjisini heba eden 1.7 milyarlık muazzam bir kitle... Batılı silah tüccarlarının sattığı silahların akıttığı kanların çoğu Müslüman kanıdır. Adında İslam olan taşeron terör örgütlerinin katlettiği insanlar yine ekseriyetle Müslümanlardır. Günümüz dünyasında maalesef Müslüman kanı, Müslümanların canı, hayatı kadar ucuz bir meta yoktur. Varil bombaları altında can veren 1 milyon Suriyeli kardeşimiz, birilerinin gözünde sadece istatistikten ibarettir. Yemen'de açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların dramları, birkaç ülke ve kuruluş dışında, hiç kimsenin umrunda değildir. Gazze sahilinde top oynarken pervasızca öldürülen o sabi yavruların feryatları, BM Güvenlik Konseyi dahil hiç bir örgüt tarafından duyulmuyor.* Söz konusu Müslümanlar olunca, ölenler, zulüm ve acı çekenlerin birer can olarak değil sadece birer fotoğraf karesi olarak görülüyor. Elbette bu çifte standartta BM Güvenlik Konseyi gibi görevi küresel barış ve istikrarı korumakla mükellef kurumların acziyetinin çok büyük payı var. Bu yapılar 5 daimi üyenin çıkarına ve keyfine göre kararlar almaktadır. Kendimizi aldatmayalım, önce kendimize inanalım. BM, insanlığın sorunlarına çözüm getiremez. Uluslararası toplumun artık bu hakikatle yüzleşmesi elzemdir. Müslümanlar 21. yüzyılın adalet savunucuları olmak durumundayız. Bizler İslam ülkeleri olarak barış dininin müntesipleri Müslümanlar olarak ne kadar birbirimize düşersek, umudunu bizlere bağlamış olan masumlar da o kadar çok sıkıntıya maruz kalacaklardır. Kardeşliği sadece sözde bırakmamalı. Teknik, ticari, ekonomik, kültürel, sosyal tüm boyutlarıyla hakiki manada hayata geçirmeliyiz. Bunun için elimizdeki imkanları, kurum, kuruluş, örgütleri en iyi ve en efektif şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız.* Tepki gösterilmeyen her zulüm, zalime cesaret vermekten başka bir işe yaramayacaktır.* Toplantımızın nihai bildirisinde BM'ye, diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere 15 Mart'ın, İslamofobiyaya karşı 'Uluslararası Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesi çağrısında bulunduk.* İslam alemi terörden iç çatışmalara, mezhep taassubundan Peygamber Hazreti Muhammed'in "Ayaklarımın altına aldım" buyurduğu cehalete kadar pek çok tehditle yüzleşti. Bunlara Batı'da güçlenen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi yenileri eklendi. Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz. Rabbimizin bize bir lütfu olan doğal kaynaklarımız halklarımızı değil, Batı ülkelerini zenginleştiriyor. İslam alemi, bir duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenetlenemediği için kolayca manipüle ediliyor.* Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla görüştüm, geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum.