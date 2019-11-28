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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a yanıt

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 18:48
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli." diye konuştu.

Çelik, "Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret." dedi.

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Çelik, "Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız." ifadesinde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a yanıt
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