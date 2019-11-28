PKK mağarasında ele geçirilen paramotor nasıl bir alet? Paramotor nedir, nasıl kullanılır?

Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonların ardından ele geçirilen mühimmatlar arasında bir de paramotor olması dikkat çekti. Paramotor ele geçirilmesiyle birlikte teröristlerin, bir paraşüt ve bir pervenaden oluşan paramotor ile havadan üst bölgelerine yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu anlaşıldı. Bununla birlikte başka bir mağaranın da diş tedavisi ve tıbbi destek amacıyla dizayn edildiği tespit edildi.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en basit yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri veya Powered Paragliding (PPG) olarak bilinir. Paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir sözcüktür. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği tamamen pilota bağlı olan paramotor, yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir. Dünya genelinde 20 yıllık bir geçmişi olan paramotor, Türkiye'de son 10 yıllık süreçte yaygınlaşmıştır. Hobi uçuşları genellikte olmak üzere reklam ve haber amaçlı havadan fotoğraf ve video çekimler için de kullanılabilmektedir. Paramotor genellikle çok daha ağır ve kontrolü daha zor olan yamaç paraşütlerinin motorlu hali olarak bilinmektedir.