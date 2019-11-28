Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > PKK'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirildi

'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan, /KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, 'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:22
PKK'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Bakanlık açıkladı! Evlerine güvenli olarak dönüyorlar
Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'nın üst düzey kadın teröristi Beraat Afşin, etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN