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Sınırda hain saldırı: 4 asker yaralı

BETÜL USTA Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. 4 askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Yaralı askerler Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı ise, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu arada, terör örgütünün ele geçirilen lojistik merkezinde üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan 'paramotor' da bulundu.
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Sınırda hain saldırı: 4 asker yaralı
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