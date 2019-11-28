Sınırda hain saldırı: 4 asker yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. 4 askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Yaralı askerler Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Milli Savunma Bakanlığı ise, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu arada, terör örgütünün ele geçirilen lojistik merkezinde üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan 'paramotor' da bulundu.