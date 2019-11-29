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'da sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:37
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Engin Değirmenci ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Değirmenci, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Değirmenci, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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