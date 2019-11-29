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'da 37 yakalandı

'da polis ekiplerinin yaptığı kontrolde durdurulan 2 minibüste, 37 yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 17:30
Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki sanayi uygulama noktasında, şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri H.İ.G. ve M.Ç. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı
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