Aramıza nifak tohumu ekilmesine izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Ankara'da bir otelde düzenlenen 6. Din Şurası'nın kapanış programında konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

* PENSİLVANYA'DAKİ DİN TÜCCARI ŞARLATAN BİR PROJEDİR: Pensilvanya'daki olay bir projedir. Bu proje, Türkiye üzerinde oynanan bir oyunun alametifarikasıdır. Her şey çok açık net ortada. Sadece FETÖ okullarına ABD'de 750 milyon dolar yılda para ödeniyor. Bu bize bir şey anlatması lazım. Bunları sürekli söylememize rağmen halen kendimize gelmiyoruz. Türkiye artık üzerimize karabasan gibi çöken 28 Şubat'ların ülkesi değildir. Ezan sesine hasret kaldığımız karanlık dönemler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır. Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu Pensilvanya'daki şarlatan gibi din tüccarları kapatacaktır. FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür. FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele halinde olmamızı gerekli kılıyor. Dinini sağlam kaynaklardan öğrenen mümin aklını başkasına kiralamayacaktır.

Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar

* GURBETÇİLERİMİZİ EMPERYALİST PROJELERİN PENÇESİNE BIRAKAMAYIZ: Hiçbir güç insanımızı inancından kadim değerlerinden koparamayacaktır. Bu ülke bir daha 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermeyecektir . İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz.

Başkan Erdoğan: "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür"

* İSTANBUL'A İSLAM ÜNİVERSİTESİ: İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir uluslararası İslam üniversitesinin kurulmasını önemsiyorum. İnsanlar, bilhassa gençler dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezse FETÖ ve DEAŞ gibi sapkınların pençesine düşecektir. Artık, 'kapımıza gelene dini anlatalım' anlayışı yerine, 'yüce dinimizi anlatmak için her kapıyı çalalım' dönemi başlıyor.

Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar"

* BENİM KAYINBİRADERLERİMİN İSİMLERİ HASAN, HÜSEYİN, ALİ: Şiilik veya Sünnilik, amel ve itikada dair farklı yorumlar olmanın ötesinde, belli çevreler tarafından adeta ayrı bir din gibi yansıtılmaya çalışılıyor. Batı'da pişirilen, son dönemde ülkemize ihraç edilmeye çalışılan 'Ali'siz Alevilik' gibi kimi yıkıcı projelerin, toplumumuz içinde pohpohlanmasının gerisinde yine bu senaryolar var. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenler bazı evlerin kapılarına bazı işaretler koyuyor. Bizim devlet olarak böyle bir problemimiz yoktur. Kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunlar yakalandığı zaman hesabı sorulacaktır. Bunları Çorum'da, Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız. Benim kayınbiraderlerimizin bir tanesinin adı Hüseyin, bir tanesinin adı Hasan bir tanesinin adı da Ali'dir. Böyle bir ayrım biz de yok. Bunlar sevgili Peygamberimiz'in en yakınlarıydı biz onun için severiz. Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz. Irk, din, mezhep farklılıkları öne çıkartılarak Müslümanlar arasına nifak tohumları ekilmesine izin vermeyiz.







* SIKINTILARA DEVANIN BATI BAŞKENTLERİNDE ARAMASININ MÜSLÜMANLAR'A VEREBİLECEĞİ BİRŞEY YOK: İnsan sadece kendi fıtratına göre değil içinde yaşadığı toplumdan diğer varlıklara göre pek çok şeye bencilleşiyor. Modern insan onca imkana rağmen hiç olmadığı kadar yalnızdır. İstikbalimizin teminatı olarak baktığımız evlatlarımız çoğu batı menşeli sapkın akımlar karşısında ne yazık ki savunmasız kalıyor. Paylaşmanın yerini bencillik alıyor. Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor. Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz.

* Müslümanlar sıkıntılarına devayı batı başkentlerinde arıyor. Böyle bir anlayışın Müslümanlara verebileceği bir şey yoktur.







BAŞKAN'DAN TAKSİCİLERE 'HAYIRLI İŞLER' ANONSU

Başkan Erdoğan, Din Şurası sonrası Ankara Çukurambar'daki Bayındır Taksi Durağı'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Taksiciler, Erdoğan'a simit ve çay ikramında bulundu. Erdoğan, yoldaki taksi şoförlerine telsizle hayırlı işler temennisinde bulunarak, "Değerli arkadaşlar, şu anda Bayındır Taksi Durağı'nda sizin evinizdeyiz, oradan sizlere sesleniyor, hayırlı işler diliyorum. Allah kazadan beladan muhafaza etsin diyorum. Yolunuz açık osun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah." anonsu yaptı. Taksiciler 'Reis' dedikleri Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında taksicilerle çay içip sohbet etti!