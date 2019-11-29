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'ya sınır dışı edilen 2 yabancı tutuklandı

tarafından 'ya sınır dışı edilen 2 yabancı tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 21:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 21:21
Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist tutuklandı

Türkiye tarafından Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2 teröristin tarifeli uçakla Brüksel Havalimanı'na indiği duyuruldu.

Açıklamada, Fatima B. ve Rahma B. adlı yabancı terörist savaşçıların federal polisin terör bürosu tarafından tutuklanarak Anvers'te bir cezaevine sevkedildiği kaydedildi.

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Anvers Asliye Mahkemesi'nin, 18 Mayıs 2015'de Fatima B, 27 Haziran 2019 ise Rahma B. hakkında terör örgütü faaliyetlerine katılma suçundan gıyabi tutuklama kararı çıkartıldığı anımsatılan açıklamada, teröristlerin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının Türkiye'den sınır dışı edildiğini bildirmişti.

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Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist tutuklandı
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