“CHP mağdur etti biz mutlu edeceğiz”

BUGÜN NELER OLDU

İBB meclisi bütçe görüşmelerinde ikinci toplantıda İSKİ bütçesi ve 5 rapor görüşüldü. Bayrampaşa Sağmalcılar'daki kentsel dönüşüm raporu ise tartışmalara neden oldu. Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Bugün önümüze konan plan, 2012'den beri CHP'nin ve Şehir Plancıları Odası'nın 4 kere mahkeme kararı ile iptal ettirdikleri bizim planımız. O dönem planı mahkemeye taşıyan şahıs şimdi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı oldu. İptal ettirdiği planı şimdi de kabul ettirmeye çalışıyor" diyerek tepki gösterdi. Göksu, CHP yıllarca geciktirdi. Ancak sorunu AK Parti olarak çözeceğiz. Bayrampaşalılar'a bu mutluluğu yaşatacağız' dedi.