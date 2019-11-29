Darbecilerden akıl almaz oyun

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15Temmuz darbe girişiminde İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin 29 kişinin yargılandığı davada ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.Dönemin İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Nurettin Çakmak'ın aralarında bulunduğu sanıklar 15 Temmuz günü PKK'lı bir teröriste operasyon yapmak için mühimmat aldıklarını, darbe girişimiyle ilgileri olmadığını iddia etti. Ancak sözde operasyonun harekât planını, darbe girişiminin başarısız olması üzerine gece saat 02.00'den sonra yazdıkları ortaya çıktı. İstihbarat şubede söz konusu teröristin yurtdışında olduğuna ilişkin bilgi olduğu da belirlendi.