Bölücü örgüte operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'nin tespitleri sonrası harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bir dönem bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikten ve eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollarla ülkemize giriş yaptıkları saptanan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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