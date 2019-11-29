Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

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Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım'da yaptığı konuşmada"Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man Adası'nı da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Dilekçede, söz konusu ifadelerin hakaret kastıyla söylendiği, Cumhurbaşkanını vatana ihanetle itham etmenin kişilik haklarına ağır bir saldırının ötesinde açık bir kışkırtma ve provakasyon olduğu ifade edildi.