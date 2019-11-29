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Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:12
Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Mehmetçiğin teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ZAP'A OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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